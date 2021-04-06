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вторник, 06 апреля 2021 11:24

Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ
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Во вторник, 6 апреля, на Днепровском шоссе столицы произошло ДТП будто бы с участием дипломатов.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Масштабная авария произошла только что на Днепровском шоссе, неподалеку с АТБ. Говорят, что у Lexus какие дипломаты, которые сразу сняли номерные знаки", - говорится в посте.

Отмечается, что причины аварии уточняются. Но свидетели уверяют, что дипломаты мчались по встречной полосе.

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В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу регулируемым переходом на зеленый свет.

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06
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