Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ

Во вторник, 6 апреля, на Днепровском шоссе столицы произошло ДТП будто бы с участием дипломатов.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Масштабная авария произошла только что на Днепровском шоссе, неподалеку с АТБ. Говорят, что у Lexus какие дипломаты, которые сразу сняли номерные знаки", - говорится в посте.

Отмечается, что причины аварии уточняются. Но свидетели уверяют, что дипломаты мчались по встречной полосе.

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