Джип сбил подростка на переходе

В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу регулируемым переходом на зеленый свет.
Подросток получил открытые переломы обеих ног, сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Первую помощь ему оказали сотрудники Департамента охраны, после чего парня госпитализировали.
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В Киеве пьяный таксист на пешеходном переходе сбил мать с детской коляской и пытался убежать.
Мать успела толкнуть коляску на тротуар, сама оказалась на капоте и лобовом. У женщины - множественные ушибы, ребенок не пострадал.
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