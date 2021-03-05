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пятница, 05 марта 2021 01:05

Джип сбил подростка на переходе

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Джип сбил подростка на переходе
В Вишневом автомобиль сбил парня на переходе. Фото: Киев Оперативний

В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу регулируемым переходом на зеленый свет.

Подросток получил открытые переломы обеих ног, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Первую помощь ему оказали сотрудники Департамента охраны, после чего парня госпитализировали.

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В Киеве пьяный таксист на пешеходном переходе сбил мать с детской коляской и пытался убежать.

Мать успела толкнуть коляску на тротуар, сама оказалась на капоте и лобовом. У женщины - множественные ушибы, ребенок не пострадал.

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