Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев

В Украине технологии суррогатного материнства рекламируют как "товар высокого качества". Фото: pixabay.com

В Украине находятся 46 детей, которых родили суррогатные матери для иностранцев. Их сейчас держит в отеле киевская клиника.

"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в соцсети Telegram.

По словам Денисовой, этот видеоролик - подтверждение того, что ситуация по предоставлению услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируют как "товар высокого качества".

"Это свидетельствует о том, что государство не предпринимает все необходимые меры по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", - уточнила уполномоченная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских детей нелегально переправляли за границу

Отметила, что суррогатное материнство в Украине - это проблема, которая требует комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранцам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.

"Сейчас необходимо внести изменения в законодательство Украины и закрепить требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины. Дети не должны быть объектами торговли людьми", - говорит Денисова.

Граждане, которые в Киеве продавали украинских детей иностранцам и которых разоблачила полиция, вывозили младенцев в Китай. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, 50-летняя гражданка Украины и ее 28-летний сын.