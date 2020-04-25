Украинских детей нелегально переправляли за границу

Детей от суррогатных матерей переправляли за границу. Фото: Публика

В Киеве под прикрытием программы суррогатного материнства новорожденных детей вывозили за границу.

"Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тыс., из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тыс., услуга фиктивного брака с иностранцами от $1000 до $1500 ", — сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа людей, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

По адресам проживания фигурантов, в офисах, клинике и в автомобилях проведено 11 обысков. Изъята медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-накопители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суррогатное материнство: что выбрать, агентство или посредника

Также правоохранители установили адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

"В квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей в возрасте от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины", — сообщили в прокуратуре.

После оформления соответствующих актов младенцев доставили в детские больницы города Киева.

Также проверяют около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

В Грузии правоохранители задержали украинку, которую подозревают в торговле детьми. Женщина прибыла в Грузию 8 апреля с 10 детьми, которые по документам были ее родными.