"Супермаркет по торговле новорожденными": кто организовал продажу детей за границу

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Граждане, которые в Киеве продавали украинских детей иностранцам и которых разоблачила полиция, вывозили детей в Китай.

Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, 50-летняя гражданка Украины и ее 28-летний сын. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и назвал происходящее "супермаркетом по торговле новорожденными". Услуги посредников при рождении ребенка в Украине потенциальным родителям стоили примерно $ 50 тыс.

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"Была прекращена преступная деятельность международной транснациональной группы, которая на протяжении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику. Клиентов искали, как правило, среди граждан КНР - одиноких мужчин определенной ориентации, которые готовы родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. Далее гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины", - пояснил Геращенко.

По его данным, следователи проверяют на причастность к схеме еще 140 граждан Китая.

"Полноценного регулирования такой сферы, как суррогатное материнство, в Украине пока не существует. Но оно и прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируют сами его стороны. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно", - отметил чиновник.

Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.

В Киеве перекрыли канал торговли детьми, которых вывозили за границу под прикрытием программы суррогатного материнства. Правоохранители установили адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. В квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.