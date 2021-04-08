Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Бориспольского районного совета, который шантажом получил взятку от столичного нотариуса в размере $40 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Киева и области.

Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

"Депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов через искусственные обвинения в недоброчесности. Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Во избежание ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту", - говорится в сообщении.

Задержали депутата в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункте обмена валют. Фигуранту сообщили о подозрении.

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В столице задержали одного из руководителей следственного отдела Дарницкого УП Нацполиции после получения взятки в размере $ 3 тыс. За средства он обещал решить вопрос переквалификации уголовного производства и дальнейшего непривлечение лица к уголовной ответственности.