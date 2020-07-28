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вторник, 28 июля 2020 10:59

"Дам цистерну краски" - история с Кличко и задержанными художниками получила продолжение

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Мэр Киева Виталий Кличко попытался уладить неоднозначный инцидент - сдачу в полицию активиста, боровшегося с наркоторговлей. Он пообещал выделить цистерну краски тем, кто желает очистить здания столицы от надписей.

Об этом глава Киева сообщил на своей странице в Facebook.

Автор: bigkyiv.com.ua
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Мэр Киева призывает киевлян закрашивать рекламу наркотиков

"По поводу "художников", которых я застал за росписью стен дома в историческом центре столицы. Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков", - написал Кличко.

Также он предложил киевлянам приобщиться к закрашиванию надписей вместо коммунальных служб.

"В таком случае, у меня тоже есть предложение: я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски. - Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество". И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, - краска и все другое необходимое будет" - добавил мэр.

Резюмируя написанное, Кличко предупредил, что и в дальнейшем будет бороться с подобным "вандализмом" активистов, сравнивая его с разбивкой стекла на остановках.

"Главное - искренность намерений и готовность делать Киев лучшим и красивым! Совместно бороться с вандализмом, случаев которого сегодня в Киеве, к сожалению, много. - Когда портят памятники, новые красивые объекты, бьют стекла на остановках, разрисовывают стены исторических зданий", - написал мэр.

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Ранее Кличко выложил видео, где поймал 2 вандалов, которые рисовали граффити на стенах дома. Кличко провел с ними воспитательную беседу и вызвал полицейских. Задержать удалось лишь одного нарушителя, другой сбежал. Впоследствии выяснилось, что мэр Киева поймал людей приближенных к "Муниципальной охраны", которая формируется преимущественно из активистов Майдана и бойцов ООС. Пойманные "на горячем" не просто так обрисовывали здание, а закрашивали шифрованную рекламу наркотиков.




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