Цветы, поцелованные осенью: ботанический сад утонул в астрах

Национальный ботанический сад им. М. Гришко в Киеве приглашает увидеть безграничное количество астр самых разных цветов и сортов.

Фотографии устеленных ими ландшафтов появились на странице в Facebook ботанического сада.

"Астры захватывают безграничной палитрой цветов на участке "Времена года". Коллекция ботанического сада насчитывает 164 сортов и 27 сортогруп", - отметили в посте.

Фото: Ботанический сад им. М. Гришка

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