Цветы, поцелованные осенью: ботанический сад утонул в астрах

Национальный ботанический сад им. М. Гришко в Киеве приглашает увидеть безграничное количество астр самых разных цветов и сортов.
Фотографии устеленных ими ландшафтов появились на странице в Facebook ботанического сада.
"Астры захватывают безграничной палитрой цветов на участке "Времена года". Коллекция ботанического сада насчитывает 164 сортов и 27 сортогруп", - отметили в посте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле
В столице возле станции метро Оболонь запустили работу нового фонтана-певуна.
Комментарии