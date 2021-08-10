"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2106
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 540
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 612
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 396
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6264
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2430
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 531
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1431
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 990
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3529
Фото
Все фото
4
3
12
14
6
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Видео
Все видео
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Интервью
1/5
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 468
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 369
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2574
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 774
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 11:23

"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт

  Комментировать
&quot;Что за дикость?&quot; - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Неизвестные устроили дрифт на Софийской площади. Фото: wikipedia.org

Сегодня неизвестные на Софийской площади в Киеве устроили дрифт на машинах для гонок.

Видео события опубликовал в Facebook первый заместитель гендиректора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

На кадрах видно, как водители описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя черные следы от шин. При этом вокруг стоит гул. Машины обступили прохожие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кад

Однако пользователи сети возмутились поступком водителей и оставили много недовольных комментариев: "Что это за трэш? Кто будет мыть брусчатку потом?", "Что за дикость?", "Это не только безобразие, это еще и неуважение! Напротив полицейского Главка!"

Киевляне начали оставлять на автомобилях "героев парковок" предупредительные записки. Такой способ борьбы с нарушителями проверенный и четко работает.

На фотографии видно, что на лобовом стекле автомобиля, который припарковали с нарушением, лежит кирпич и записка.

"Еще раз так припаркуешься, найдешь его в салоне", - говорится в записке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые в истории свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 17163
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 12510
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 10908
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 4338
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 2979
Новости Киева
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
4
 Просмотров: 1287
Въезды в Киев усилили бронетехникой
Въезды в Киев усилили бронетехникой Просмотров: 756
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
 Просмотров: 504
Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе
Украинский аэропорт стал одним из лучших в Европе Просмотров: 1152
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
3
 Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
Голосов: 6900
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть