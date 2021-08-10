"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт

Неизвестные устроили дрифт на Софийской площади. Фото: wikipedia.org

Сегодня неизвестные на Софийской площади в Киеве устроили дрифт на машинах для гонок.

Видео события опубликовал в Facebook первый заместитель гендиректора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

На кадрах видно, как водители описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя черные следы от шин. При этом вокруг стоит гул. Машины обступили прохожие.

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Однако пользователи сети возмутились поступком водителей и оставили много недовольных комментариев: "Что это за трэш? Кто будет мыть брусчатку потом?", "Что за дикость?", "Это не только безобразие, это еще и неуважение! Напротив полицейского Главка!"

Киевляне начали оставлять на автомобилях "героев парковок" предупредительные записки. Такой способ борьбы с нарушителями проверенный и четко работает. На фотографии видно, что на лобовом стекле автомобиля, который припарковали с нарушением, лежит кирпич и записка. "Еще раз так припаркуешься, найдешь его в салоне", - говорится в записке.