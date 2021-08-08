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воскресенье, 08 августа 2021 10:38

"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр

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&quot;Лето - горячая пора&quot; - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
В Киеве пара занялась сексом в парке. Фото: скриншот с видео

В одном из киевских парков мужчина и женщина решили заняться сексом, не обращая внимания на прохожих.

Последним это не понравилось, сообщили на странице столичной Муниципальной охраны в Facebook и опубликовали соответствующее видео.

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"Лето - горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились в Муниципальную охрану. Ситуацию урегулировали", - говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина с женщиной были пьяны. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем. Примечательно, что женщина едва держалась на ногах, мужчина во время общения вообще лежал.

В Хмельницком подростки занялись оральным сексом у церкви и сняли это на видео. На ролике, который выложили в сеть, юноша снимает "пикантный процесс". А потом переводит камеру на храм с возгласом: "Православненько".

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