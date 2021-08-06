Киевляне придумали оригинальный способ борьбы с хамскими парковщиками

Киевляне начали оставлять на автомобилях "героев парковок" предупредительные записки. Такой способ борьбы с нарушителями проверенный и четко работает.

Об этом сообщил Алексей Гончарук в Facebook.

Автор: Aleksey Goncharuk Киевляне придумали способ борьбы с незаконной парковкой

На фотографии видно, что на лобовом стекле автомобиля, который припарковали с нарушением, лежит кирпич и записка.

"Еще раз так припаркуешься, найдешь его в салоне", - говорится в записке.

Как выяснилось, паркуются с нарушениями работники офисного центра.

"Местным надоели постоянные выходки с парковкой сотрудников офисного центра, расположенного неподалеку. Всем кривоприпаркованым они повесили "памятки" о том, что так делать не нужно. Что бы сделали вы на месте местных?", - пишет "Киев Оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие

В Киеве неизвестные проучили "героя парковки", прилепив к водительской двери, вероятно, фекалии.