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пятница, 06 августа 2021 11:36

Киевляне придумали оригинальный способ борьбы с хамскими парковщиками

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Киевляне начали оставлять на автомобилях "героев парковок" предупредительные записки. Такой способ борьбы с нарушителями проверенный и четко работает.

Об этом сообщил Алексей Гончарук в Facebook.

Автор: Aleksey Goncharuk
  Киевляне придумали способ борьбы с незаконной парковкой
Киевляне придумали способ борьбы с незаконной парковкой

На фотографии видно, что на лобовом стекле автомобиля, который припарковали с нарушением, лежит кирпич и записка.

"Еще раз так припаркуешься, найдешь его в салоне", - говорится в записке.

Как выяснилось, паркуются с нарушениями работники офисного центра.

"Местным надоели постоянные выходки с парковкой сотрудников офисного центра, расположенного неподалеку. Всем кривоприпаркованым они повесили "памятки" о том, что так делать не нужно. Что бы сделали вы на месте местных?", - пишет "Киев Оперативный".

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В Киеве неизвестные проучили "героя парковки", прилепив к водительской двери, вероятно, фекалии.

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