Что посетить на праздники в Киеве - расписание бесплатных развлечений

В Киеве продолжаются новогодние и рождественские празднества. В течение выходных дней киевлян и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия.

Расписание развлечений на зимние праздники обнародовали на сайте КГГА.

Автор: kyivcity.gov.ua На новогодние и рождественские праздники в Киеве организуют массовые развлечения

На Софиевской площади ежедневно работает небольшой колесо, полярный экспресс, фотозоне и праздничная ярмарка. Кроме того, состоятся концерты.

Так, 4 января на Софийской площади с 17 часов будет выступать Kyiv Opera Theatre, в 18:30 на сцену выйдет скрипач-виртуоз Денис Боев & band, в 19:30 группа "Круассан". Завершится программа выступлениями диджеев, начало в 20:30.

5 января поднимать настроение три коллектива. С 17 часов - Imaginarium, в 18 выступит Андрей Чмут & band, с 19 часов гладачив развлекать Киевский Академический Муниципальный эстрадно-духовой оркестр.

В 21 часов - музыка от диджеев.

7 января - праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт.

В 15:00 программу откроет Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина". В 16:40 выступит Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", в 17:40 - "Веселые Вуйки", а через час, в 18:40 группа Folky Funky.

Хедлайнерами вечера станет группа "СКАЙ", выступление которого анонсируют в 19:40.

С 21:00 - выступление диджеев.

Автор: kyivcity.gov.ua В КГГА обнародовали расписание праздничных мероприятий

На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

В праздничные дни с 19:00 до 22:00 там будет звучать музыка от диджеев:

3 января - специальный гость DJ SHNAPS

4 января - Dj Konstantin Ozeroff

5 января - Sunny.

На Святого Василия, 14 января, на Подоле буду щедровать и выступать фольклорные коллективы.

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10-11 января в легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства по адресу проспект Павла Тычины, 18 состоятся открытые соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2020".

А 19 января у часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха "Гидропарк" киевлян приглашают на праздник Крещения.

До 20 января можно посетить "Йоль: Новогоднее город магии!" в парке имени Тараса Шевченко.

Также на Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", где можно увидеть более 30 иллюминационных локаций, посетить детские зоны и резиденцию Санта Клауса с подарками, фуд-зону с китайскими ресторанами, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы.

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