Киевская елка вошла в топ-5 самых красивых в Европе

Киевская елка вошла в число самых красивых в Европе. Фото: Корреспондент

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в топ-5 самых красивых елок Европы.

В пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна, говорится на туристическом портале European Best Destinations.

В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

Возле дерева поставлены фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках. Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. Развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

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Раньше, в Киеве водители "построили" елку из автомобилей. Участие в флешмобе приняли более 100 машин.