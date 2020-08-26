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среда, 26 августа 2020 14:14

Covid-19 в Киевсовете: сколько депутатов подхватили недуг

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Коронавирусом заразился депутат Киевсовета Константин Яловой. О своем коронапозитивном статусе он узнал 25 августа.

Соответствующий пост появился на странице в Facebook депутата.

"Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест. Подтвердилось, что у меня коронавирус. Работаю дистанционно. Все, с кем контактировал последние дни, прошу быть очень внимательными к себе", - сообщил Яловой.

Автор: Константин Яловой
  25 августа депутат Яловой получил подтверждение болезни
25 августа депутат Яловой получил подтверждение болезни

Ранее о положительном тесте на Covid-19 также рассказал депутат Киевсовета Александр Бродский. Нардеп заявил, что в горсовете многие умалчивают о своей болезни.

Результат собственного анализа он обнародовал на странице в Facebook.

"Делюсь с вами важной новостью: я получил положительный результат теста на Covid-19. Вместо замалчивания этого факта, как это делало и делает большинство политиков и сотрудников из Киевсовета, считаю важным сообщить об этом. Сейчас я нахожусь в самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал Бродский.

Автор: Олександр Бродский
  Позитивный тест на Covid-19
Позитивный тест на Covid-19


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За сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 95. Это один из самых низких показателей инфицирования в последнее время. На 26 августа в Киеве 12 248 подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
26
августа

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