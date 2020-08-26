Covid-19 в Киеве: Кличко предоставил обнадеживающую статистику

За сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 95. Это один из самых низких показателей инфицирования в последнее время. На 26 августа в Киеве 12 248 подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Эпидемиологическая ситуация в столице существенно улучшилась

"В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус одолели 3907 жителя Киева. 2 больных за последние сутки умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян", - сказал Кличко.

Среди заболевших:

- 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

- 42 мужчин в возрасте 19 до 82 лет;

- 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.



Больше всего случаев обнаружили в Днепровском - 23, Деснянском - 13 и Оболонском районе - 12.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1670 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 26 августа имеем 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.