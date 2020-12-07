Covid-19 в Киеве: ситуация после выходных критически ухудшилась

По состоянию на 7 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1526. Это несмотря на то, что в выходные выявляют меньше больных, чем обычно. Вчера болезнь диагностировали в 1518 человек. В общем подтвержденных случаев - 81 335.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболел также 61 медик

"В больницы за прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева. Умерли 16 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1441 киевлянин", - отметил председатель столицы.

Подхватили недуг:

- 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет

- 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет

- 54 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 284, Днепровском - 272, Деснянском районе - 194 случая.

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В стационарах медучреждений города лечатся 2146 Covid-больных. Из них 15 детей.

"В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. В аппаратами ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек почти 52%", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284. По состоянию на утро 7 декабря имеем 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.