 
Ексклюзивы
1/5
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
Просмотров: 81
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2790
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1494
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1530
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1728
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1035
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5715
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
5
4
5
15
5
В Киеве закрыли ночной клуб, в котором развлекались 500 человек
В Киеве закрыли ночной клуб, в котором развлекались 500 человек
Неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя
Неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя
На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой
На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой
Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: фото и видео пожара в столичной многоэтажке
Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: фото и видео пожара в столичной многоэтажке
В &quot;Борисполе&quot; перехватили рекордную партию янтаря
В "Борисполе" перехватили рекордную партию янтаря
Видео
Все видео
В Киеве замечен первый елочный рынок: какова стоимость новогодних деревьев
В Киеве замечен первый елочный рынок: какова стоимость новогодних деревьев
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
В столичном зоопарке подготовились к зимовке
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
Интервью
1/5
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
Просмотров: 81
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2790
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1548
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1035
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
06 декабря 2020
Просмотров: 513
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 10:42

В Киеве закрыли ночной клуб, в котором развлекались 500 человек
5

  Комментировать

В Киеве закрыли ночной клуб Fifty, расположенный на ул. Антоновича, 50. Несмотря на запрет работы ресторанов и развлекательных заведений с 22:00 до 7:00 клуб работал.

В помещении находились около 500 человек, сообщила Госпродпотребслужба города.

Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

"Материалы о правонарушениях переданы в Голосеевское управления полиции для внесения их в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства на руководителей ночного клуба. За преступление им грозит от 17 тыс. до 51 тыс. грн штрафа или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет, пишет "Вечерний Киев".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ресторан трижды нарушил карантин выходного дня

Кабинет министров отменил карантин выходного дня. На всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны. Среди них - запрещены концерты, спортивные, религиозные и другие меры з более 20 участниками, запрещена работа дискотек и ночных клубов, с 22:00 до 7:00 кафе и рестораны могут работать только на доставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве закрыли ночной клуб, в котором развлекались 500 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 7 Просмотров: 42813
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 8433
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 7029
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6588
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 5877
Новости Киева
Самоироничные цитатники Кличко уже в продаже: сколько стоит книга
Самоироничные цитатники Кличко уже в продаже: сколько стоит книга Просмотров: 81
Неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя
Неуправляемое такси вылетело на тротуар из-за смерти водителя
4
 Просмотров: 333
Киев снова лидирует по количеству новых больных коронавирусом
Киев снова лидирует по количеству новых больных коронавирусом Просмотров: 153
На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой
На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой
5
 Просмотров: 540
Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: фото и видео пожара в столичной многоэтажке
Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: фото и видео пожара в столичной многоэтажке
15
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
7
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
6
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
4
Украина создала собственную армию
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 6365
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть