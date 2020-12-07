В Киеве закрыли ночной клуб, в котором развлекались 500 человек

В Киеве закрыли ночной клуб Fifty, расположенный на ул. Антоновича, 50. Несмотря на запрет работы ресторанов и развлекательных заведений с 22:00 до 7:00 клуб работал.

В помещении находились около 500 человек, сообщила Госпродпотребслужба города.

Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

"Материалы о правонарушениях переданы в Голосеевское управления полиции для внесения их в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства на руководителей ночного клуба. За преступление им грозит от 17 тыс. до 51 тыс. грн штрафа или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет, пишет "Вечерний Киев".

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Кабинет министров отменил карантин выходного дня. На всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны. Среди них - запрещены концерты, спортивные, религиозные и другие меры з более 20 участниками, запрещена работа дискотек и ночных клубов, с 22:00 до 7:00 кафе и рестораны могут работать только на доставку.