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среда, 03 ноября 2021 18:03

"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
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Сегодня в Киеве собирались люди, выступающие против вакцинации. Перекрыли дорогу возле Верховной Рады, пропуская только полицейские автомобили и "скорые".

Митингующие жаловались, что их заставляют вакцинироваться и получать ковид-сертификаты.

"Без них увольняют с работы. Не пускают в транспорт и магазины. Это нарушает наши конституционные права!", - заявляли митингующие.

Многие выражали уверенность, что уколами людей пытаются чипировать и таким образом установить над ними контроль

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото с сегодняшней акции антивакцинаторов.

На пикет люди приходили с плакатами и транспарантами
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Сегодня в Киеве протестовали антивакцинаторы. Требовали не заставлять их прививаться против коронавируса
На пикет люди приходили с плакатами и транспарантами
Люди убеждены, что прививка может негативно проявиться на их будущих детях. При этом, какие последствия вероятны – протестующие не говорят
Антивакцинаторы считают, что вакцинальная кампания – это не что иное, как большой медицинский эксперимент над людьми

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В Хмельницкой области пассажиры автобуса "Каменец-Подольский-Киев" устроили пикет после того, как автобус остановили полицейские и начали проверять ковид-сертификаты. У пассажиров их не было. Люди перекрывали дорогу и потребовали везти их в столицу без документов. Разошлись после того, как правоохранители рассказали им об ответственности, которую они могут понести за блокирование дороги.

Автор: Gazeta.ua
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