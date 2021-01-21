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четверг, 21 января 2021 11:55

Четвероногих работников исправительной колонии бросили на произвол судьбы
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В городе Буча Киевской области часть служебных собак не перевели в другие учреждения после закрытия исправительной колонии.

Без работы остались 9 четвероногих, рассказала волонтер Ирина Мурга.

Фото: 04597.com.ua

"Собак кормят сотрудники колонии, но в ближайшее время могут возникнуть проблемы с питанием из-за того, что запасы пищи будут исчерпаны. Мы смогли заказать им корм и ждем его со дня на день. Животные в хорошем состоянии, за ними есть уход. Мы переживаем об их дальнейшей судьбе", - рассказала Мурга для Obozrevatel.

Все собаки породистые, обученные дисциплины охраны, а через расформирования колонии стали бездомными, говорится на сайте Ирпеня.

"Эти собаки в силу специфики службы передаются исключительно людям, которые понимают особенности породы и род службы собак. Собаки не готовы к переезду в домашние условия", - подчеркнула Мурга.

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В связи с консервацией Бучанской колонии провели процедуру проверки пригодности служебных собак к дальнейшей работе. 19 из них были выбракованы, рассказала пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Граждане написали 15 заявлений, чтобы забрать этих животных себе. Оставшихся заберут до 26 января сотрудники данного учреждения - они также написали заявления. Это их личные собаки, которых они там растили, кормили и тренировали. Все остальные животные, пригодные к службе, уже переведены в разные места, на территории колонии их нет", - пояснили в ведомстве.

В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать. Камера зафиксировала жестокость живодера.

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