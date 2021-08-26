Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія"

Обновленная услуга доступна во всех 14 ЦНАПах столицы. Фото: КГГА

Центры предоставления административных услуг Киева начали принимать документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде - через приложение "Дія".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

"Это дополнительное удобство для пользователей смартфонов, которым не надо нести с собой в ЦНАП ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код. Скачиваете приложение "Дія", сканируете специальный QR-код, который показывает сотрудник ЦНАПа и ваши документы верифицированы. Документ автоматически попадает на почту ЦНАПа", - пояснил Усов.

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Он добавил, эта услуга от 25 августа доступна во всех 14-ти ЦНАП города - включая три филеи.

Чиновник предложил отправлять отзывы о качестве применения "Дія" в ЦНАПе в чат-бот своего Telegram.

Центры предоставления административных услуг Киева возобновили прием заявителей без предварительной записи, но оставили одновременно возможность записи в электронной очереди. Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.