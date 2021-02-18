Центральные станции метро закрыли

Станции проверяют взрывотехники. Фото: pixabay.com

В четверг, 18 февраля, станции метро Дворец Спорта и Майдан Независимости, а также пересадочные узлы закрыли на вход и выход.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном метро произошел коллапс - показали видео

Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена. Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн.