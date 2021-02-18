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четверг, 18 февраля 2021 11:08

В столичном метро произошел коллапс - показали видео

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В столичном метро произошел коллапс - показали видео
Километровая очередь образовалась на станции метро. Фото: скриншот с видео

В четверг утром, 18 февраля, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Теремки. У турникетов образовалась огромная очередь.

Соответствующее видео распространили в Facebook "Киев Оперативный".

"Кто придумал эти временные ограничения для предотвращения скопления людей? Оно же нифига не работает и это хорошо видно на видео", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдают социальную дистанцию.

Отметим, что подобная давка и очереди в столичной подземке не редкость. Вчера на станции Черниговская также образовался пассажирский коллапс. Киевляне не могли попасть в подземку и вынуждены были стоять на улице.

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Дата
18
февраля

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