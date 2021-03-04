Центральные станции метро резко закрыли

Станции проверяют взрывотехники. Фото: pixabay.com

В четверг, 4 марта, станции метро Университет и Крещатик, а также пересадочный узел на Майдан Независимости закрыли на вход и выход.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном метро произошел коллапс - показали видео

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. 2020 года их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.