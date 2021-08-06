Центральные станции киевского метро могут закрыть

В работе столичной подземки возможны изменения. Все из-за матча. Фото: Михаил Маркив

В субботу, 7 августа, возможные изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Александрия".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После завершения игры возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станций метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный матч начнется в 19:30.

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