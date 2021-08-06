Центральные станции киевского метро могут закрыть

В субботу, 7 августа, возможные изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Александрия".
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
"После завершения игры возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станций метро Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Футбольный матч начнется в 19:30.
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Киев окончательно перешел на э-билет. С 14 июля бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Кондукторам предложили перейти на должность контролера и на другие вакансии Киевпастранса.
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