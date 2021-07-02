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пятница, 02 июля 2021 12:55

Центральную станцию киевского метро закрывают

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Центральную станцию киевского метро закрывают
В метро Киева проведут антитеррористические учения. Фото: КГГА

С 08:30 до 13:30 4 июля станция метро Дворец спорта в Киеве будет закрыта на вход и выход.

Причина - проведение антитеррористических учений, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Пересадочный узел Дворец спорта - Площадь Льва Толстого будет работать в обычном режиме", - отметили коммунальщики.

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Плановые антитеррористические учения в столице 4 июля могут повлиять на движение транспорта. Также киевлян призвали не выходить из дома без документов. Тренировка пройдет в Печерском районе на базе хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

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Дата
02
июля

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