Центр Киева превратился в каток - столкнулись 6 автомобилей

В Киеве на ул. Бассейной произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей.
Причина столкновения - гололедица на дороге из-за прорыва водопровода, пишет "Магнолия ТВ".
Сначала столкнулись Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi. За несколько минут военный грузовик столкнулся с легковушкой Renault, минуя избитый транспорт.
По словам водителей первой ДТП, спускаясь ул. Крещатик, машины невозможно было остановить. Через каток на дороге они стали неуправляемыми и врезались в попутные авто.
Обошлось без травмированных. На место ДТП прибыли коммунальщики для ликвидации аварийной ситуации и патрульные.
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В четверг, 21 января, в Киеве на просп. Степана Бандеры Mitsubishi вылетел с дороги против движения и левым бортом врезался в столб. Удар пришелся на водительскую дверь.
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