Центр Киева превратился в каток - столкнулись 6 автомобилей

В Киеве на ул. Бассейной произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей.

Причина столкновения - гололедица на дороге из-за прорыва водопровода, пишет "Магнолия ТВ".

Фото: "Магнолия ТВ"

Сначала столкнулись Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi. За несколько минут военный грузовик столкнулся с легковушкой Renault, минуя избитый транспорт.

По словам водителей первой ДТП, спускаясь ул. Крещатик, машины невозможно было остановить. Через каток на дороге они стали неуправляемыми и врезались в попутные авто.

Обошлось без травмированных. На место ДТП прибыли коммунальщики для ликвидации аварийной ситуации и патрульные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП

В четверг, 21 января, в Киеве на просп. Степана Бандеры Mitsubishi вылетел с дороги против движения и левым бортом врезался в столб. Удар пришелся на водительскую дверь.