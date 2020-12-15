Центр Киева оточили силовики

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 513
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 261
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 648
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1287
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5 Просмотров: 4491
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4743
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1683
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 594
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3501
Фото
Все фото
3
5
7
3
16
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Под Офисом президента появилась карусель
Под Офисом президента появилась карусель
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
&quot;Защищали&quot; пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Видео
Все видео
Центр Киева оточили силовики
Центр Киева оточили силовики
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
В Киеве за выходные травмировалось шокирующие количество людей
В Киеве за выходные травмировалось шокирующие количество людей
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 441
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 873
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2295
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 162
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 10:33

Центр Киева оточили силовики

  Комментировать
Автор: Полиция Киева
  Из-за митинга возможно ограничение движения по центральным улицам города
Из-за митинга возможно ограничение движения по центральным улицам города

Сегодня, 15 декабря, возле Верховной Рады и других госучреждений в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий.

Чтобы не допустить никаких правонарушений, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами города.

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"

11 ноября возле здания Кабинета министров в Киеве собрались протестующие на акцию "Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центр Киева оточили силовики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

Тело вождя едва поместилось в гроб

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 29952
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 18811
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 8 Просмотров: 13889
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 12629
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 12384
Новости Киева
Количество зараженных коронавирусом в Киеве резко возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве резко возросло
Показали раритетное фото Софийской площади
Показали раритетное фото Софийской площади Просмотров: 1980
После локдауна в столичных маршрутках может подорожать проезд
После локдауна в столичных маршрутках может подорожать проезд Просмотров: 990
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
3
 Просмотров: 1125
Вместо фудкортов - 7 праздничных локаций: показали карту новогоднего маршрута в Киеве
Вместо фудкортов - 7 праздничных локаций: показали карту новогоднего маршрута в Киеве Просмотров: 108
Больше всего комментируют
12
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
9
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
8
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 6438
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть