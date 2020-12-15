Центр Киева оточили силовики

Автор: Полиция Киева Из-за митинга возможно ограничение движения по центральным улицам города

Сегодня, 15 декабря, возле Верховной Рады и других госучреждений в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий.

Чтобы не допустить никаких правонарушений, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами города.

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах.

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11 ноября возле здания Кабинета министров в Киеве собрались протестующие на акцию "Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину".