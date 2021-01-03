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воскресенье, 03 января 2021 14:22

Был пьян и невнимательный - водитель BMW снес частный дом

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В воскресенье, 3 января, в Фастове Киевской области пьяный водитель BMW вылетел с дороги и врезался в жилой дом.

Автопроисшествие произошло на ул. Куйбышева, сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua
  Водитель пытался скрыться с места ДТП
Водитель пытался скрыться с места ДТП

Горе-водитель 3 дня праздновал Новый год. Вскоре решил поехать по делам и сел за руль. В момент ДТП на улице находились люди. Никто из пешеходов не пострадал.

Мужчина пытался скрыться с места преступления, но был задержан прохожими, которые вызвали полицию.

Водитель серьезных травм не получил.

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В Киеве за первый день нового года в полицию поступило 38 сообщений о дорожно-транспортные происшествия.

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Дата
03
января

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