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суббота, 08 июня 2019 19:15

Будут сносить летние площадки кафе

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Будут сносить летние площадки кафе
Террасы будут сносить за несоответствие нормам Киевблагоустройства. Фото: TripAdvisor

В Киеве снесут 137 летних террас кафе. Такое распоряжение издал Департамент городского благоустройства КГГА.

Причем к 5 июня уже демонтировали 58 таких мест, пишет в Facebook глава департамента Тарас Панчий.

"Есть террасы, установленные по всем требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газону, в худшем - выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем", - объяснил он.

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По словам Панчия, сейчас в единой электронной базе Киевблагоустройства есть 987 летних площадок, но только 324 из них предприниматели разместили законно и платят налоги в местный бюджет.

Чиновник добавил, что каждый желающий может проверить законность любого объекта на улицах Киева и обратиться на горячую линию 1551 в случае необходимости.

В 7 раз меньше рекламы стало на столичной улице Саксаганского после демонтажа. Об этом пишет в Facebook начальник управления по вопросам рекламы Александр Смирнов, публикуя фото для отчета.

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