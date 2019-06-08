Будут сносить летние площадки кафе

В Киеве снесут 137 летних террас кафе. Такое распоряжение издал Департамент городского благоустройства КГГА.
Причем к 5 июня уже демонтировали 58 таких мест, пишет в Facebook глава департамента Тарас Панчий.
"Есть террасы, установленные по всем требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газону, в худшем - выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью и здоровьем", - объяснил он.
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По словам Панчия, сейчас в единой электронной базе Киевблагоустройства есть 987 летних площадок, но только 324 из них предприниматели разместили законно и платят налоги в местный бюджет.
Чиновник добавил, что каждый желающий может проверить законность любого объекта на улицах Киева и обратиться на горячую линию 1551 в случае необходимости.
В 7 раз меньше рекламы стало на столичной улице Саксаганского после демонтажа. Об этом пишет в Facebook начальник управления по вопросам рекламы Александр Смирнов, публикуя фото для отчета.
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