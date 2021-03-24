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среда, 24 марта 2021 13:49

Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить

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Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
В Киеве могут остановить работу маршруток. Фото: kiev.vgorode.ua

В Киеве из-за карантина возможна остановка работы маршрутных такси.

Об этом заявил Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

По его словам, нервы водителей маршруток на грани из-за постоянных конфликтов с пассажирами и полицией.

"Проводятся массовые рейды по выявлению в маршрутках стоячих пассажиров. Водители стараются не брать пассажиров больше, чем положено. Поэтому возникают постоянные конфликты. Люди из остановок даже бросают камни в автобусы за то, что те не остановились. На конечных пассажиры лезут в драки с водителями и кричат, что сами будут разбираться с полицией", - рассказал Моисеенко для "Сегодня".

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Утром водитель может уговорить людей не набиваться в салон. Вечером, когда на остановке собирается охмелевшая толпа, водителя могут просто разорвать за отказ пустить в салон, утверждает Моисеенко.

"Только с сегодняшнего утра (24 марта. - Gazeta.ua) составлено до 60 протоколов на водителей маршруток. А 1 протокол - это штраф в размере 17 тысяч гривен. И он составляется именно на водителя. По этой причине водители просто съезжают с маршрутов в парк и отказываются работать. Водитель физически не в состоянии не пускать в салон пассажиров - это задача полиции. Пусть ставят на каждой остановке полицейского", - добавил он.

Пока что в столице не будут останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена. Но он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

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