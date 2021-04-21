Большинство Covid-больных в Киеве - носители опасного штамма

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 747
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 198
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 351
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2250
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12906
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 945
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
4
7
3
6
5
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Столичный парк утонул в цвету деревьев: яркие фото
Столичный парк утонул в цвету деревьев: яркие фото
&quot;Романтическое&quot; приключение с элементами боевика: ревнивец напугал село стрельбой
"Романтическое" приключение с элементами боевика: ревнивец напугал село стрельбой
3-летнюю девочку нашли ночью в компании наркоманов
3-летнюю девочку нашли ночью в компании наркоманов
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией
Видео
Все видео
В столице жестко отомстили "герою парковки"
В столице жестко отомстили "герою парковки"
Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео
Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"
В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой
В разгар карантина в столичном метро подростки шокировали дикой выходкой
Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку
Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 351
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 675
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12906
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 405
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 945
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 423
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 14:22

Большинство Covid-больных в Киеве - носители опасного штамма

  Комментировать
Большинство Covid-больных в Киеве - носители опасного штамма
По Киеву шириться один из самых опасных Covid-штаммов Фото: УНИАН

У 80% больных Covid-19 киевлян диагностировали "британский" штамм коронавируса.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Ситуация действительно положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80 процентов в Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киеву пророчат желтую зону карантина до конца апреля: подробности

Чиновник в очередной раз призвал при проявлениях каких-либо признаков заболевания немедленно обращаться за медпомощью.

"Все лечебные учреждения обеспечены, врачи знают, как работать с такими больными (носителями "британского" штамма. - Gazeta.ua). Есть алгоритм лечения таких пациентов", - добавил Рубан.

"Британский" штамм коронавируса ранее подтвердили в 118 странах мира. Прикарпатье стало первым регионом Украины, где подтвердили этот штамм. Он втрое заразнее и опаснее других, поскольку поражает не только легкие инфицированного.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство Covid-больных в Киеве - носители опасного штамма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского

Украинские студенты подожгли представительство Москвы в Лондоне

На воду спустили лайнер, который принимал участие в мировых войнах

К Земле максимально приблизилась комета Галлея

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска

Бывшему диктатору дали 30 лет тюрьмы

Самое читаемое
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 7650
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку Просмотров: 6885
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 5679
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
6
 Просмотров: 5292
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 4887
Новости Киева
На Киев идут мощные заморозки. В области ожидают град
На Киев идут мощные заморозки. В области ожидают град Просмотров: 54
В столице жестко отомстили "герою парковки"
В столице жестко отомстили "герою парковки"
 Просмотров: 630
Легендарная "Киевская перепичка" подорожала
Легендарная "Киевская перепичка" подорожала Просмотров: 315
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
4
 1 Просмотров: 459
В Киеве сравнивают с землей 100-летнее здание фабрики Шульца
В Киеве сравнивают с землей 100-летнее здание фабрики Шульца Просмотров: 252
Больше всего комментируют
3
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
1
Нафтогаз судится с правительством
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
1
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
Голосов: 6725
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть