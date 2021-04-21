Большинство Covid-больных в Киеве - носители опасного штамма

По Киеву шириться один из самых опасных Covid-штаммов Фото: УНИАН

У 80% больных Covid-19 киевлян диагностировали "британский" штамм коронавируса.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Ситуация действительно положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80 процентов в Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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Чиновник в очередной раз призвал при проявлениях каких-либо признаков заболевания немедленно обращаться за медпомощью.

"Все лечебные учреждения обеспечены, врачи знают, как работать с такими больными (носителями "британского" штамма. - Gazeta.ua). Есть алгоритм лечения таких пациентов", - добавил Рубан.

"Британский" штамм коронавируса ранее подтвердили в 118 странах мира. Прикарпатье стало первым регионом Украины, где подтвердили этот штамм. Он втрое заразнее и опаснее других, поскольку поражает не только легкие инфицированного.