Более 900 больных за сутки: обновили Covid-статистику Киева

По состоянию на 6 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 931 больного. Вчера болезнь диагностировали у 846 человек. Подтвержденных случаев заболевания - 115 300.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 25 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева. Умерли 19 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2022 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

- 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

- 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 172, в Днепровском - 137 и в Деснянском районе - 133 случая.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6911 новых больных коронавирусом. Из них детей - 203, медработников - 406. По состоянию на утро 6 января имеем 1 090 496 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.