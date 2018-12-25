Более 2 тыс. киевлян травмировались на скользких улицах

Из-за гололеда в Киеве травмировались более 100 человек за последние сутки

С 14 ноября в Киеве, из-за гололеда травмировались почти 3 тыс. жителей.

Об это "УНН" заявила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"С 14 ноября всего травмы получили 2524 взрослых и 255 детей", - отметила она.

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При этом Вишневская уточнила, что из них 125 взрослых и 9 детей травмировались в Киеве за прошедшие сутки.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей Украине. В частности, ожидаются осадки в виде снега, местами снег с дождем, метели, сильные порывы ветра и гололедица.