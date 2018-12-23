Под Киевом "маршрутка" врезалась в трактор - есть пострадавшие

На Обуховской трассе автобус столкнулся с трактором. Фото: ГосЧС

В субботу, 22 декабря, в 14:45 на автомобильной дороге Киев – Обухов в Киевской области произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек госпитализированы.

"Срочно на место происшествия была направлена дежурная группа отряда аварийно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняют представители Национальной полиции.