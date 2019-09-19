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четверг, 19 сентября 2019 15:07

Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
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В столичный музей истории Украины во Второй мировой войне бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отдали легковой автомобиль BMW 525. Машина с 2015-го активно использовалась на передовой - на ней подвозили припасы, вывозили раненых и выполняли различные задания.

Передача происходила у входа на территорию музея в ней принимали участие бойцы всеукраинского проекта "Вояцкий дух", участники российско-украинской войны и администрация музея.

BMW цвета хаки припаркованное в тени рядом с военными БМП и БТРами. Это 5-дверный хэтчбек, по бокам которого белым цветом написано Adam trans.

Музею истории Украины во Второй мировой войне, в Киеве, передали легковой автомобиль бойцов 93-й ОМБр.
Фото: София Староконь
Музею истории Украины во Второй мировой войне, в Киеве, передали легковой автомобиль бойцов 93-й ОМБр.
Музею истории Украины во Второй мировой войне, в Киеве, передали легковой автомобиль бойцов 93-й ОМБр.
Музею истории Украины во Второй мировой войне, в Киеве, передали легковой автомобиль бойцов 93-й ОМБр.
Музею истории Украины во Второй мировой войне, в Киеве, передали легковой автомобиль бойцов 93-й ОМБр.

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Машина прослужила воинам до конца их мобилизации, а потом у нее сломался двигатель.

Рассказал о "своем боевом товарище" ее водитель.

"Этот автомобиль передал в 2015-м мой хороший друг еще с Майдана, волонтер Александр из Николаевской области. А я на ней ездил, она прошла боевой путь вместе с нами. И не только ее одну привезли, они много машин специально для фронта оборудовали. Полностью загрузили одеждой, пищей, тепловизорами. Привезли ее в Водяное, а оттуда мы ее забрали. На ней возили раненых с передовой в госпиталь. Большинство, конечно, вывозили на специальных машинах, но легкораненых возили на ней. Загружалась боеприпасами, продуктами. Снайперов вывозили туда, куда им надо", - говорит Анатолий Феликсович.

Коллектив музея поблагодарил бойцов за передачу ценного экспоната.

Украину на соревнованиях Invictus Games 2020 в Гааге будут представлять 20 украинских военных с боевыми ранениями.

Автор: София Староконь
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