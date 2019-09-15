На состязаниях непокоренных в Гааге Украину представят 20 спортсменов

Украину на соревнованиях Invictus Games 2020 в Гааге представлять 20 украинских военных с боевыми ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сформировали национальную сборную Украины для участия в международных соревнованиях "Игры непокоренных-2020" по результатам спортивного турнира.

Участие в соревнованиях приняли более 200 участников - Украинская ветеранов и военнослужащих, подвергшихся ранениям, заболевшим или были травмированным, выполнявшим свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

Напомним, 14 сентября на киевском стадионе "Пионер" президент Украины Владимир Зеленский торжественно открыл Национальные соревнования "Игры непокоренных", которые являются финальной частью отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Нидерландах.

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В прошлом году украинская сборная на "Играх непокоренных-2018" завоевала 20 медалей.