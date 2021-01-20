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Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд

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Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ &quot;позором украинской армии&quot; и собирается в суд
Штефан со своей стороны заявил, что такая реакция - это "нонсенс" Фото: Скріншот із відео

Блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником "di.rubens", решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана, который опубликовал скандальный ролик с ее участием. На видео раньше она, стоя на Майдане Независимости, продемонстрировала свою симпатию стране-агрессору.

Девушка опубликовала в Instagram видео на котором называет военного "позором украинской армии", пишет obozrevatel. Штефан со своей стороны заявил, что такая реакция - это "нонсенс".

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Блогерша заявила, что информация, которую распространяет Штефан, является "сфальсифицированной и заведомо неправдивой".

"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для возбуждения уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Эту ситуацию рассматривают в Министерстве обороны", - сказала она.

На своей странице в Facebook офицер ВСУ отметил, что видео было в открытом доступе, а потом его удалили. Он считает, что такая реакция вместо того, чтобы объяснить свою позицию, является "нонсенсом".

"Знакомьтесь - позор украинской армии! Именно так мне решила ответить блогерша di.rubens, которая, улыбаясь, заявила о любви к России на Майдане Независимости на видео, которое распространено. Видео, которое было в открытом доступе, но потом они его удалили. Она решила пойти другим путем, вместо того чтобы извиниться, объяснить ситуацию и свою позицию. она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения за ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс ", - возмутился военный.

Также Анатолий Штефан назвал эту ситуацию "ударом по защитниках с ярко выраженным русским акцентом и на русском языке".

Украинская блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником di.rubens, на Майдане Независимости назвала Россию любимой страной.

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