Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве действует жесткий карантин. Фото: скриншот с видео

В 1-й день тотального карантина в Киеве не все горожане успели получить спецпропуска на транспорт, поэтому их не пропускала полиция.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Без спецпропуска в метро пытался пройти мужчина. Он возмутился тем, что полицейские получат зарплату за допуск людей в транспорт. Но он не поедет на работу, потому что не имеет документа.

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Также в метро не пропустили женщину, которая якобы работает старшей медсестрой в больнице.

"Женщина уверяет, что работает в больнице, но документы получить не успела. Полицейские советуют ехать на такси. К слову, медработникам сегодня еще можно ездить без пропуска, однако необходимо доказать место работы", - говорится в посте.

Напомним, в общественный транспорт столицы - наземный и метро - будут допускать по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.