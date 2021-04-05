Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро

Сегодня в Киеве начал действовать строгий карантин. В метро и общественный транспорт людей пускают по специальным пропускам.
На станции Академгородок на входах в подземку дежурят с десяток бойцов Национальной гвардии. Кроме пропусков, проверяют у людей удостоверения личности - паспорта, водительские права, сообщает корреспондент Gazeta.ua.
На станции постоянные очереди в 20-30 человек. Люди в масках, но не придерживаются социальной дистанции. Некоторые ссорятся с нацгвардейцами.
"Бездельники! Пустите меня к банкомату. В частной организации работаю. Нам еще не дали пропусков", - кричал мужчина лет 50.
Его не пропустили.
"Некоторые люди пытались перелезть через правоохранителей. Но у них ничего не получилось. Физически слабее. Объясняли людям, что нельзя просто так заходить. Обижаются, ругаются ", - сказал инспектор оперативного контроля Дмитрий.
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Часть людей пытается пройти по поддельным пропускам.
"Четверых уже выявили с ненастоящими", - сказал полицейский Сергей Головко.
Работников больниц сегодня пропускают по документам, справкам с работы. Потому что части из них еще не успели сделать пропуска, заявили правоохранители.
На автобусных остановках рядом с метро очередей практически нет. Полицейских тоже. Некоторые из перевозчиков впускают в салоны без пропусков.
С понедельника, 5 апреля, в Киеве вводят тотальный карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля и могут быть продолжены. Более строгие ограничения карантина начали действовать из-за критической ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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