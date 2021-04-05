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понедельник, 05 апреля 2021 09:15

Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
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Сегодня в Киеве начал действовать строгий карантин. В метро и общественный транспорт людей пускают по специальным пропускам.

На станции Академгородок на входах в подземку дежурят с десяток бойцов Национальной гвардии. Кроме пропусков, проверяют у людей удостоверения личности - паспорта, водительские права, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Часть пассажиров ссорятся из правоохранителями, которые их не пускают в метро без пропусков
Часть пассажиров ссорятся из правоохранителями, которые их не пускают в метро без пропусков

На станции постоянные очереди в 20-30 человек. Люди в масках, но не придерживаются социальной дистанции. Некоторые ссорятся с нацгвардейцами.

"Бездельники! Пустите меня к банкомату. В частной организации работаю. Нам еще не дали пропусков", - кричал мужчина лет 50.

Его не пропустили.

"Некоторые люди пытались перелезть через правоохранителей. Но у них ничего не получилось. Физически слабее. Объясняли людям, что нельзя просто так заходить. Обижаются, ругаются ", - сказал инспектор оперативного контроля Дмитрий.

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Часть людей пытается пройти по поддельным пропускам.

"Четверых уже выявили с ненастоящими", - сказал полицейский Сергей Головко.

В киевском метро постоянные очередя в 20-30 людей
Фото: Лилия МЫЦКО
Спецпропуска проверяют полицейские и бойцы Национальной гвардии
На станции "Академгородок" дежурят из десяток полицейских и нацгвардейцев
На дверях в метро наклеены вот такие сообщения
Люди в очередях не придерживаются социальной дистанции

Работников больниц сегодня пропускают по документам, справкам с работы. Потому что части из них еще не успели сделать пропуска, заявили правоохранители.

На автобусных остановках рядом с метро очередей практически нет. Полицейских тоже. Некоторые из перевозчиков впускают в салоны без пропусков.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве вводят тотальный карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля и могут быть продолжены. Более строгие ограничения карантина начали действовать из-за критической ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
05
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