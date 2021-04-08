"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео

Мужчина без маски плевался в магазине. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Харьковском шоссе, 68 отличился агрессивный мужчина без маски. Он плюнул в лицо продавщицы и убежал.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"На АЗС ANP заехал мужчина на Mazda. Когда женщина-кассир попросила его надеть маску - начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо. Надеемся, что быстро найдут", - говорится в посте.

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В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.