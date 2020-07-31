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пятница, 31 июля 2020 11:29

Без паспорта во время карантина не выходить: суд признал законными штрафы

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Без паспорта во время карантина не выходить: суд признал законными штрафы
Штрафы на улице за нарушение постановления Кабмина - законны. Фото: ua.news

Районный суд Киева подтвердил, что на время карантина в Украине, продленного до 31 августа, запрещается появляться в публичных местах без документов, удостоверяющих личность.

Поэтому штрафы на улице за нарушение постановления Кабмина являются абсолютно законными, сообщила "Лига".

Дарницкий суд Киева рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности мужчину, находившегося в общественном месте (на остановке) без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения и употреблял ненормативную лексику в адрес полицейских и прохожих.

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Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного Кодексом Украины об административных правонарушениях. На виновного наложили штраф в размере 17 тыс. грн.

На судебном заседании мужчина не отрицал своей вины и обстоятельств, изложенных в протоколе.

В Киеве стремительно возросло количество инфицированных. По состоянию на 30 июля, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 199 инфицированных. Это самое большое количество за время карантина в столице.

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Дата
31
июля

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