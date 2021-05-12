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среда, 12 мая 2021 12:27

Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео

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Бетономешалка на скорости &quot;завалилась&quot; на бок - видео
В Киеве на дороге перевернулась бетономешалка. Фото: "Сегодня"

В Киеве на просп. Леся Курбаса перевернулась бетономешалка Mercedes. Авария произошла утром 12 мая.

Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, сообщила патрульная полиция города.

"Во время общения инспекторы заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на приборе драгер, который по требованию патрульных прошел мужчина, показал 1,44 промилле", - говорится в сообщении.

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Патрульные составили на водителя протокол. Его и пассажира осмотрели медики и доставили в больницу.

О происшествии инспекторы сообщили работодателю водителя, патрульным из отдела безопасности дорожного движения и вызвали на место следственно-оперативную группу.

В Киеве на мосту Патона женщина на Nissan въехала в ограду и авто перевернулось. После ДТП она согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат в 17 раз превысил норму.

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