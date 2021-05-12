Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео

В Киеве на просп. Леся Курбаса перевернулась бетономешалка Mercedes. Авария произошла утром 12 мая.
Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, сообщила патрульная полиция города.
"Во время общения инспекторы заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на приборе драгер, который по требованию патрульных прошел мужчина, показал 1,44 промилле", - говорится в сообщении.
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Патрульные составили на водителя протокол. Его и пассажира осмотрели медики и доставили в больницу.
О происшествии инспекторы сообщили работодателю водителя, патрульным из отдела безопасности дорожного движения и вызвали на место следственно-оперативную группу.
В Киеве на мосту Патона женщина на Nissan въехала в ограду и авто перевернулось. После ДТП она согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат в 17 раз превысил норму.
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