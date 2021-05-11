Драгер "покраснел": пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту

В Киеве на мосту Патона пьяная водитель-женщина Nissan въехала в ограду и авто перевернулось. Авария произошла вечером 10 мая.

Об этом сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Фото: "Магнолия-ТВ"

Отмечается, что женщина двигалась в направлении правого берега. После ДТП она согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат в 17 раз превысил норму.

"Тест на приборе Драгер показал 3,40 промилле. Такая вот женщина. К счастью, никто не травмировался", - говориться в посте.

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Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла недалеко от Конча-Заспы. Пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови. Его госпитализировали. Водителя-беглеца разыскали и задержали.