Бессарабский проезд стал пешеходной зоной

Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходной зоной.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев в Facebook.
"В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - написал он.
Движение от ул. Тараса Шевченко к ул. Бассейной позволят только через ул. Большую Васильковскую и ул. Павла Скоропадского.
На ул. Бассейной от ул. Скоропадского до Бессарабской пл. появится новая дополнительная парковка.
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Заезд на Бессарабский проезд с ул. Бассейной будут открывать ночью для обслуживания балансовых территорий коммунальщиками и нужд Бессарабского рынка.
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал масштабную реконструкцию улицы Крещатик. На ремонт из бюджета города потратят более 1 млрд. грн. На Крещатике проведут масштабные работы и вернут каштаны.
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