Бессарабский проезд стал пешеходной зоной

Фото: Facebook / Alexandr Gustelev

Бессарабский проезд в Киеве стал пешеходной зоной.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев в Facebook.

"В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - написал он.

Движение от ул. Тараса Шевченко к ул. Бассейной позволят только через ул. Большую Васильковскую и ул. Павла Скоропадского.

На ул. Бассейной от ул. Скоропадского до Бессарабской пл. появится новая дополнительная парковка.

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Заезд на Бессарабский проезд с ул. Бассейной будут открывать ночью для обслуживания балансовых территорий коммунальщиками и нужд Бессарабского рынка.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал масштабную реконструкцию улицы Крещатик. На ремонт из бюджета города потратят более 1 млрд. грн. На Крещатике проведут масштабные работы и вернут каштаны.