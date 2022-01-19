"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото

Под Печерский райсуд Киева, где в 14:00 должно начаться заседание по делу Петра Порошенко, стянули много силовиков. Вдоль суда стоят автозаки.
Уже произошли первые стычки митингующих с полицейскими. Одной женщине правоохранители сломали очки, сообщает кореспондентка Gazeta.ua.
"Беркут вернулся. Забыли как людей когда-то избивали, а потом на коленях ползали!" - кричат люди полицейским.
Присутствующие жалуются, что почему-то стражи порядка отбирают у них термосы с чаем, которые они привезли, чтобы разливать напиток людям под судом.
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Заседание по делу Петра Порошенко начнется в 14:00. Пятый президент подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований.
6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение, внесли в базу сайта "Миротворец".
В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".
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