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среда, 19 января 2022 12:45

"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
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Под Печерский райсуд Киева, где в 14:00 должно начаться заседание по делу Петра Порошенко, стянули много силовиков. Вдоль суда стоят автозаки.

Уже произошли первые стычки митингующих с полицейскими. Одной женщине правоохранители сломали очки, сообщает кореспондентка Gazeta.ua.

"Беркут вернулся. Забыли как людей когда-то избивали, а потом на коленях ползали!" - кричат люди полицейским.

Сегодня возле Печерского райсуда Киева полицейских в несколько раз больше, чем было в понедельник
Фото: Лилия МЫЦКО
Сегодня возле Печерского райсуда Киева полицейских в несколько раз больше, чем было в понедельник

Присутствующие жалуются, что почему-то стражи порядка отбирают у них термосы с чаем, которые они привезли, чтобы разливать напиток людям под судом.

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Заседание по делу Петра Порошенко начнется в 14:00. Пятый президент подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение, внесли в базу сайта "Миротворец".

В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".

Автор: Лилия МЫЦКО
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19
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