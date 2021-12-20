"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора

В Киеве для фанатов Басты устроили коридор позора. Фото: скриншот с видео

19 декабря в Киеве выступил российский рэппер Баста. Настоящее имя исполнителя – Василий Вакуленко.

На входе в концертный зал зрителей встречали с плакатами "Баста = Путин". Сам концерт назвали позором, пишет ТСН.

"Что это такое? Куда это годится? Выступает (Баста. - Gazeta.ua), зарабатывает деньги, платит налоги в России. Из тех денег финансируется российская армия, которая сейчас стоит у наших границ", - сказал один из противников концерта рэппера в Украине.

В то же время посетители концерта утверждают, что для них музыка вне политики. Есть и те, кто называл рэппера "лучшим артистом" и не задавался вопросом, "почему его не пускать?"

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Баста был невъездным в Украину три года за выступления в оккупированном Россией Крыму и участие в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию. Срок запрета истек еще в августе прошлого года. После этого рэппер не нарушал украинское законодательство, в частности, не посещал оккупированный Крым, поэтому в Службе безопасности Украины запрет на въезд не продлили. Именно поэтому российский певец иногда дает концерты в Украине. 26 июня 2021-го Баста выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт.