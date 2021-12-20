"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора

 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман об объединении с Аваковым
Просмотров: 333
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 738
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 504
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2610
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4726
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7974
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2619
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2520
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
6
10
12
5
8
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
&quot;Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все&quot; - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Видео
Все видео
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 405
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 378
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2574
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2187
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 576
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 13:04

"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора

  Комментировать
&quot;Баста = Путин&quot;: фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
В Киеве для фанатов Басты устроили коридор позора. Фото: скриншот с видео

19 декабря в Киеве выступил российский рэппер Баста. Настоящее имя исполнителя – Василий Вакуленко.

На входе в концертный зал зрителей встречали с плакатами "Баста = Путин". Сам концерт назвали позором, пишет ТСН.

"Что это такое? Куда это годится? Выступает (Баста. - Gazeta.ua), зарабатывает деньги, платит налоги в России. Из тех денег финансируется российская армия, которая сейчас стоит у наших границ", - сказал один из противников концерта рэппера в Украине.

В то же время посетители концерта утверждают, что для них музыка вне политики. Есть и те, кто называл рэппера "лучшим артистом" и не задавался вопросом, "почему его не пускать?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если вам пофиг на государство, то завтра будете на Колыме" - Фагот о тех, кто "вне политики"

Баста был невъездным в Украину три года за выступления в оккупированном Россией Крыму и участие в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию. Срок запрета истек еще в августе прошлого года. После этого рэппер не нарушал украинское законодательство, в частности, не посещал оккупированный Крым, поэтому в Службе безопасности Украины запрет на въезд не продлили. Именно поэтому российский певец иногда дает концерты в Украине.

26 июня 2021-го Баста выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13032
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 8721
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7974
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 7371
Что надо знать о нынешнем &quot;Днепре-1&quot;
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 7236
Новости Киева
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото
6
 Просмотров: 378
В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов
В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов Просмотров: 369
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
10
 Просмотров: 4726
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
12
 Просмотров: 2619
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
5
 Просмотров: 2376
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 7085
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть