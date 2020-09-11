Балуха навестил отец Климент, состояние больного стабильно тяжелое - Геращенко

Состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Фото: bigkyiv.com.ua

Бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого 11 сентября врачи ввели в медикаментозную кому, посетил отец Климент и в присутствии правоохранителей прочитал молитву за выздоровление.

Об этом сообщила народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, ссылаясь на слова врачей.

"Пациент стабильно тяжелый. Он обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор М. Полищук", - отметила Геращенко.

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Балуха могли избить из-за замечания. Такую версию озвучил блогер и медиааналитик Назар Приходько.