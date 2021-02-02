Автомобиль за 12 млн заметили возле столичного банка

В Киеве на парковке возле банка заметили автомобиль Rolls-Royce Wraith Series II.
Об этом сообщили в Instagram luxcar_of_ua.
"Скромное пополнение в Киеве", - говорится в описании фото.
Стоимость автомобиля - 12 млн грн, пишет golos.ua.
Он оснащен битурбированным двигателем V12. Развивает 624 лошадиные силы. Рассчитан на 6,6 л. Позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч.
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В Киеве, на ул. Ломоносова, 85-Б жители проучили героя парковки, разложив на капоте его машины отходы.
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