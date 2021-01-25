Авто облепленное эмблемами ФСБ России заметили в Киеве

В Дарницком районе Киев 25 января заметили авто с эмблемой российской "Альфы".

Автомобиль Opel Astra на донецких номерах припаркованный на просп. Петра Григоренко возле "Баула", пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

Фото: Оbozrevatel

Подразделение "Альфа" находится в составе Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России.

По информации в открытых базах данных, последняя перерегистрация машины на нового владельца состоялась 2016 года. Автомобиль принадлежит физическому лицу из города Славянска Донецкой области.

Неравнодушные киевляне уже сообщили о странном автомобиле в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передавал секретную информацию: СБУ задержала агента ФСБ РФ

В Киеве заметили флаги ДНР. Их повесили на здание дома культуры на ул. Валерия Лобановского, 115.