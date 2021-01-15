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пятница, 15 января 2021 13:17

Флаги ДНР повесили на дом культуры в Киеве

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В пятницу, 15 января, в Киеве заметили флаги ДНР. Их повесили на здание дома культуры на ул. Валерия Лобановского, 115.

Первые фото террористического флагштока со столицы обнародовали в Telegram-каналах, пишет Obozrevatel.

Автор: Telegram-канал Los Solomas
  Флаг ДНР заметили в Киеве на доме культуры
Флаг ДНР заметили в Киеве на доме культуры

"Перед входом висит 2 флага ДНР, около 20 человек с автоматами с военного грузовика выгружают ящики и заносят в помещение", - рассказал очевидец.

В патрульной полиции Киева объяснили, что в этом здании будут снимать кино об антитеррористической операции на Донбассе.

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Украинская блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником di.rubens, назвала Россию любимой страной.

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15
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